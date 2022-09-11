تفاصيل حريق الموسكي.. 5 سيارات إطفاء تخمد النيران والنيابة تعاين آثاره

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق الموسكي، عقب الدفع بـ5 سيارت إطفاء، وتبين أنّ الحريق نشب داخل محال عدة للزيوت والخردوات ولعب الأطفال، في عقار مكون من 5 طوابق.

وانتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وعاينت جهات التحقيق آثار حريق الموسكي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق الموسكي

كانت البداية بورود بلاغٍ إلى قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ حريق الموسكي، الذي نشب داخل أحد العقارات، فدفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا في محيط العقار، وتمكنوا من إخماده دون خسائر بشرية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

معاينة آثار حريق الموسكي

وعاينت جهات التحقيق آثار حريق الموسكي، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، كما انتدبت المعمل الجنائي؛ لمعاينة آثار حريق الموسكي، وإعداد تقرير حول أسباب اندلاع الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

نصائح لتجنب وقوع حرائق

ووجّه اللواء علاء عبدالظاهر، مدير الحماية المدنية الأسبق، بعض النصائح للمواطنين التي يجب اتباعها لتنجب وقوع الحرائق، تتضمن ضرورة إجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية في المحال والمنازل، إضافة إلى مراعاة جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحرائق، ووضع الكثير من الطفايات الحريق التي تساعد على إخماد النيران.