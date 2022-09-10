تفاصيل مقتل تاجر هيروين في البساتين.. تحصن بمنطقة سكنية وهاجم الشرطة

كشفت تحريات الشرطة تفاصيل جديدة عن مقتل تاجر هيروين أمس في مواجهات مع الشرطة في منطقة البساتين بالقاهرة، إذ تبين أن المتهم تحصن في عقار بمنطقة سكنية وبدأ في مهاجمة الشرطة عندما شعر بوجود أجهزة الأمن تحاصره، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وحاولت الشرطة إقناع المتهم بالاستسلام، لكنه رفض وفتح النيران على العناصر الموجودة، واضطرت القوات للاشتباك معه وتُبادله إطلاق الرصاص، حتى أصيب بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانه.

مواجهات الشرطة مع تاجر هيروين في البساتين

وأفادت التحريات بأن واقعة استهداف تاجر هيروين في البساتين استغرقت 3 ساعات، شاركت فيها قوات من الأمن العام ومباحث القاهرة وإدارة المخدرات، وبعد أن تم تحديد مكان اختباء المتهم في عقار بالبساتين انطلقت قوة أمنية وحاصرته، لكنه حاول الهروب وفشل، وبعد 30 دقيقة من الحصار لجأ إلى استخدام الأسلحة النارية في الهروب، لكن أجهزة الأمن أحبطت مخططه وقاومته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال المواجهات المسلحة.

تاجر الهيروين هارب من 23 قضية جنائية

ووفق بيان «الداخلية» فإن تاجر «هيروين البساتين» هو عنصر إجرامي شديد الخطورة، تورط في 23 قضية جنائية متنوعة عبارة عن «قتل وشروع في قتل وحيازة أسلحة نارية ومخدرات وسرقات»، وصادر بحقه قرارات ضبط وإحضار في 5 قضايا هي «قتل عمد وسلاح ومخدرات» في أحد العقارات السكنية في البساتين بمديرية أمن القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولقى مصرعه خلال المواجهات، وعثرت أجهزة الأمن بحوزته على «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين».

خبير أمني يشرح جهود الشرطة في ضبط العناصر الخطرة

قال اللواء عادل عبد العظيم، الخبير الأمني، إن أجهزة الأمن لديها ملفات للعناصر الجنائية الخطرة ودائمًا ما ترصد تحركاتهم في حالة الإفراج عنهم من قبل القضاء، وعند ضلوعهم في جرائم جديدة تكون مهمة الشرطة ملاحقة تلك العناصر وضبطها إنفاذًا للقانون، مثلما حدث مع تاجر مخدرات البساتين الهارب من قضايا جنائية عبارة عن قتل وتجارة هيروين.

وأضاف «عبدالعظيم»، في حديثه لـ«الوطن»، أن العناصر الجنائية الخطرة دائمًا تمتلك أسلحة وأن قوات الشرطة تضع هذا الأمر في الاعتبار وعند مداهمة الأماكن التي يختبئون فيها تكون هناك خطة أمنية محكمة للقبض على هذه العناصر أو التعامل معها خلال المواجهات.