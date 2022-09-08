السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالتجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بأحد الكمبوندات في منطقة التجمع الأول، والدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

ماس كهربائي وراء اندلاع النيران

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحريق الذي اندلع داخل العقار السكني بسبب ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران.

ويقوم رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح الحماية المدنية

ولتجنب نشوب الحريق، قال اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، لابد من الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحريق.