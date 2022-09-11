إعادة فتح باب التحويلات المدرسية 2022-2023 بالقاهرة.. أمامك فرصة واحدة

أعلنت محافظة القاهرة إعادة فتح باب التحويلات المدرسية 2022-2023 حتى يتمكّن الطلاب وأولياء الأمور من تسجيل الطلبات جيدًا على موقع محافظة القاهرة وذلك تيسيرًا على المواطنين وإتاحة التحويل بين المدارس إلكترونيًا لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

نتيجة التحويلات مسؤولية ولي الأمر

وأكّدت محافظة القاهرة أنَّه لا يجوز التقدم بطلب التحويل بين المدارس مرتين، ولا تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، مشددة على أنَّ متابعة النتيجة مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة التعليمية المطلوب التحويل إليها وتقديم الاستمارة مع صورة بطاقة ولي الأمر واختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية يتمّ على مسؤوليته.

حالتان للتحويل الورقي

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيانها، على أنَّه لا يعتد بالتحويل الورقي إلا في حالة التعليم الخاص والفني فقط، موضحة أنَّ صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر، واستمارة الرغبات لا تعد موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، إذ يتم الدخول لإجراء التحويلات المدرسية 2022-2023 على الرابط هنا.

منع تلقي أي تبرعات

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة على أولياء الأمور عدم دفع أي مبالغ أو تبرعات من أجل التقديم للمدارس أو التحويل بين المدارس داخل الإدارة التعليمية، مؤكّدة أنَّ الأولوية للأخوة من المدرسة والأعلى في المجموع طبقًا للكثافات، مشيرة إلى أنَّه يتمّ إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا، والتحويل المدرسي للمرحلة الابتدائية يتمّ تقديم إثبات قيد تخرج وشهادة ميلاد، أما المرحلة الإعدادية يرفق فيها إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية.