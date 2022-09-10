نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء فرز رغبات الطلاب

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن الوزارة بدأت منذ غلق باب تسجيل الرغبات 2022، أمس، في فرز رغبات المرحلة الثالثة، وذلك استعدادًا لإعلان نتيجتها، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن مكتب التنسيق الرئيسي لم يرصد أي مشكلات بشأن أعمال التنسيق خلال فترة التسجيل.

نتيجة تنسيق المحلة الثالثة 2022

و أضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية العامة، ستنطلق بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مباشرة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أنه يحث طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب وفقاً للقواعد والضوابط والحدود الدنيا المعلن عنها.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، وأكد المشرف على التنسيق أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة خلال الأيام المقبلة.