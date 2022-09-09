التعليم العالي تعلن موعد غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022: أمامكم دقائق

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية، بحد أدنى 205 درجات، موضحة أنه سيتم غلق التسجيل اليوم الجمعة، الساعة 7 السابعة مساء، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأضافت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أنه توجد العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، في كليات التربية الرياضية والموسيقية والفنية والآداب والحقوق والعديد من المعاهد، مؤكدة أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع مختلف الجامعات.

ومن المقرر إعلان النتيجة عقب غلق موقع التنسيق الإلكتروني بـ72 ساعة، إذ يمكن الحصول عليها من نفس الموقع برقم الجلوس والرقم السري.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة بالكلية التي تم الترشيح لها.

- طباعة بطاقة الترشيح وإرفاقها في الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب التنسيق لمرحلة ثانية بالجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدة أن الطلاب المستنفدين من المرحلة السابقة يمكنهم إعادة تسجيل رغباتهم، موضحة أن هذه الجامعات تبدأ في استقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن الجامعات الأهلية الجديدة تقدم خدمة تعليمية متميزة ببرامج متخصصة مواكبة لاحتياجات سوق العمل، لافتة إلى أن عددها 12 جامعة في عدد من المحافظات، وهي جامعات منبثقة من الجامعات الحكومية.