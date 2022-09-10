لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء عملية فرز رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأخيرة، وذلك تمهيدا لإعلان موعد فتح لينك نتيجة تنسيق المرحلة المرحلة الثالثة 2022، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من أعمال فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الأماكن المتاحة والمتبقية، موضحا أن النتيجة من المقرر إعلانها خلال 72 ساعة من غلق باب تسجيل رغبات المرحلة.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يكون متاحا للدخول عليه فور الانتهاء من الفرز واعتماد وزير التعليم العالي للنتيجة وإعلانها في بيان رسمي.

فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات

ومن ناحية أخرى، تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، الستار على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية لتبدأ بعدها مرحلة فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة.