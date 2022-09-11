حمادة هلال يكشف تفاصيل تعاونه مع كريم فهمي: بنعمل فيلم هيجذب الجمهور

يواصل الفنان حمادة هلال، استعداداته الخاصة بفيلمه السينمائي الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب دام لنحو 5 سنوات.

وقال حماده هلال لـ«الوطن»، إنّهم في مرحلة الانتهاء من كتابة الفيلم، الذي يؤلفه الفنان كريم فهمي، موضحا: «كريم بقاله فترة كبيرة مبيكتبش لحد، أنا سعيد جدا إننا بنتعاون سوا».

تعاون حماده هلال وكريم فهمي

وتابع حماده هلال، أنّ علاقة صداقة قوية تربطه مع كريم، مؤكدا أنّهما سيقدمان عملا مميزا للغاية: «الفيلم فيه قصة مميزة هتجذب الجمهور وهتعجبه».

وأكد هلال أنّه لم يتم ترشيح الأبطال المشاركين في العمل حتى الآن، وقريبا سيحدث ذلك تمهيدا لبدء تصوير الفيلم السينمائي.

آخر أعمال حمادة هلال في السينما

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان حمادة هلال في السينما، كان فيلم شنطة حمزة، الذي قدّمه في العام 2017، إلى جانب الفنانين، أحمد فتحي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، وسامية الطرابلسي، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج أكرم فاروق.