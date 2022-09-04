حمادة هلال يكشف كواليس كليب أغنية تكا تكا: صورناه في فيلا واحدة

يواصل الفنان حمادة هلال تحقيق النجاح من خلال أغنيته الجديدة «تكا تكا» التي طرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير خاصة أنه تم طرحها بطريقة الفيديو كليب.

سعادة حمادة هلال بالأغنية

وأعرب الفنان حمادة هلال لـ«الوطن» عن سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية حيث مؤكدًا أن أغنية تكا تكا واحدة من الأغاني المميزة التى يحبها ويناقش من خلالها موضوع الأب المستهتر بشكل جديد وتحوله الى أب يهتم بأبنائه مرة أخرى.

كواليس فيديو كليب تكا تكا

وتابع الفنان حمادة هلال بأن تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية تم على مدار يوم كامل داخل إحدى الفيلات ولكن كان هناك أكثر من لوكيشن داخل الفيلا.

أما عن التعامل مع الأطفال داخل اللوكيشن، فقال هلال إنه يحب الأطفال والتعامل معهم خاصة أنهم تعلقوا به منذ أن قدم أغنية سبونج بوب وحققت نجاحا كبيرا حين طرحها.

يذكر أن أغنية تكا تكا تعاون فيها الفنان حمادة هلال مع الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع هاني ربيع والفيديو كليب تم تصويره تحت قيادة ميدو عماد وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.