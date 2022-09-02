أغنية حمادة هلال تكا تكا تتصدر «التريند»: «آه يا حلو ياللي»

احتفل المطرب حمادة هلال، عبر حسابه بموقع إنستجرام بتصدر أغنيته «تكا تكا»، التي طرحها خلال الساعات الماضية، عبر موقع «يوتيوب» والمنصات السمعية والإلكترونية، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصة تريند «تويتر».

واقتربت أغنية «تكا تكا» من تحقيق 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع هاني ربيع، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج ميدو عماد.

حمادة هلال أب دمه خفيف في «تكا تكا»

واعتمد «هلال» في أغنية تكا تكا، خلال تصوير الفيديو كليب على مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث جسّد شخصية أب يحتفل بعيد ميلاد نجله، وتجمعه به مواقف كوميدية، تظهر حرصه على تدليل ابنه والخوف من الأم التي تتولى مسئولية التربية والتوجيه.

وكان من المقرر طرح الأغنية في شهر يونيو الماضي، حسب ما أعلن حمادة هلال، في وقت سابق، ولكن تم تأجيلها دون الكشف عن الأسباب، واكتفى بالإشارة إلى أن إرجاء طرح الأغنية كان لظروف خاصة.

كلمات أغنية تكا تكا

وتضمنت كلمات أغنية حمادة هلال تكا تكا، والتي تداولها عدد من متابعي السوشيال ميديا، كلمات تعبر عن الدعوة إلى الفرح والسعادة:

مزّج وعلي

ده المزاج معاك معلي

آه يا حلو ياللي بعرف أتمزّج معاك

ميل لي ملي لو تميّل بس ملي

تلاقيني كلي جاي بتمايل وراك

تاتا تاتا تاتا دخلت قلبي تاتا

عملت في قلبي إيه بقي مشتاقلك

تكا تكا أنا كنت على تكا

وإنت ظبطت التركة يخرب عقلك

فرفش ودلّع

حالتي من غيرك تقطّع

بفضل مصدع مش شايف غيرك وبس

رقصني رقص ع الرتم الحلو المرقص

هنغني وصوتنا يعلي وصوت الناس يهُس