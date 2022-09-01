حمادة هلال يطرح فيديو كليب «تكا تكا» على «يوتيوب» بعد تأجيله

طرح الفنان حمادة هلال، فيديو كليب أغنيته الجديدة «تكا تكا»، مساء اليوم الخميس، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تعرف على صُناع أغنية حمادة هلال

أغنية «تكا تكا»، لـ حمادة هلال، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني ربيع وإنتاج وليد منصور، والكليب من إخراج ميدو عماد.

وتقول كلمات الأغنية، «تكا تكا.. مزج وعلي ده المزاج معاك معلي.. اه يا حلو يالي بعرف أتمزج معاك.. ميل لي ملي لو تميل بس ملي.. تلاقيني كلي جاي بتمايل وراك.. تاتا تاتا تاتا دخلت قلبي تاتا».

وكان من المُقرر طرح أغنية «تكا تكا»، في شهر يونيو الماضي، حسبما أعلن حمادة هلال في وقت سابق، إلا أنه قرر تأجيلها طوال هذه الفترة، لظروف خاصة.

نشاط غنائي لـ حمادة هلال قبل «تكا تكا»

ومن ناحية أخرى، ينتظر حمادة هلال، عرض أغنيته الجديدة، «صاحبي»، حيث صور أحداثها خلال تواجده في أمستردام، وانتشر فيديو له مع عدد من أفراد جمهوره هناك.

يذكر أن حمادة هلال، طرح قبل أسابيع، أغنية بعنوان «روح الروح»، حيث حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان حمادة هلال وتوزيع موسيقى إسلام ساسو.

كما طرح أغنية الفرح مالينا، تعاون فيها مع الشاعر أحمد شكري، والملحن مصطفى شكري، والموزع أحمد عادل.