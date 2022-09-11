سياسي هندي يقتل مسلما بسبب دخول «عنزته» منزل جاره الهندوسي

اعتدى سياسي هندي، من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، وأعوان له، بالضرب على رجل مسلم حتى الموت، في ولاية أوتار براديش الشمالية، بعد أن هربت عنزة من منزل الرجل المسلم ودخلت بطريق الخطأ إلى منزل أحد الجيران الهندو، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم القبض على السياسي الهندي، وقالت الشرطة في بهادوهي بولاية أوتار براديش، إنه تم تسجيل تقرير المعلومات الأول، ضد رئيس البلدية المحلي من حزب بهاراتيا جاناتا أشوك كومار جايسوال، و21 آخرين، عن الحادث الذي وقع في الليلة السابقة.

نشر قوات أمن إضافية في المنطقة لمنع أي تصعيد

وذكرت وكالة «برس ترست» الهندية، أنه تم اعتقال سبعة أشخاص على صلة بالحادث، وتم نشر أمن إضافي في المنطقة لمنع أي تصعيد.

وقال راجيش بهارتي، مساعد مدير الشرطة، في بيان، إن مشاجرة اندلعت بعد أن اقتحم ماعز لرجل يدعى «مستقيم»، منزل جاره «سانديب»، وتم التعرف على كلا الرجلين بأسمائهما الأولى فقط.

وقال أفتاب علم، نجل مستقيم، الذي أصيب أيضًا في الهجوم، متحدثًا إلى صحيفة «ذا إينديان إكسبريس»، إنه: «في صباح يوم الثلاثاء الماضي، ضل أحد ماعزنا بالقرب من منزل جايسوال، وقد بدأ في الإساءة إلينا ولكن تم حل المشكلة عندما تدخل الجيران».

وأضاف الطفل: «في حوالي الساعة 10 مساءً من نفس الليلة، بينما كانت الأسرة نائمة، دخلت مجموعة من 10 إلى 15 رجلاً المنزل، بقيادة السيد جايسوال، وبدأوا في ضرب الجميع بمن فيهم والدي، وبعد أن فقد والدي الوعي، غادر المتهم المكان، ونقلنا والدي إلى المستشفى لكنه توفي».

حجز المتهمين في الواقعة

وفي صباح اليوم التالي، قدمت مومينا بيجوم، والدة «أفتاب»، شكوى في مركز الشرطة المحلي، وقد تم حجز المتهمين بموجب أقسام مختلفة من القانون الهندي.

وشملت الاتهامات القيام بأعمال شغب والتعدي على منزل بعد التحضير للإيذاء أو الاعتداء لإزهاق الأرواح غير المشروع، مما تسبب في وفاة شخص.