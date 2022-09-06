الهند تسجل 4417 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية، في الهند، 4417 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6032 حالة شفاء من الفيروس، في الـ 24 ساعة الماضية، وفقا ذكرته وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية «أيه أن آي».

الصين تسجل 264 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 264 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها 68 حالة في «سيتشوان» جنوب غربي البلاد.

ثبات إجمالي الوفيات عند 5226 حالة وفاة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى خروج 310 مرضى بـ«كورونا»، المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، ليرتفع الإجمالي إلى 233914 شخصا.