برلمانية لـ«المشككين»: موتوا بغيظكم.. لن تنالوا من وحدة الصف المصري

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة أنها جاءت في وقتها تماما فى ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

خطوة مهمة لتحديد أولويات المرحلة

وأكملت «مايسة»، أن دعوة الرئيس إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، من أصحاب الآراء المعارضة، خطوة مهمة لتحديد أولويات المرحلة التي تمر بها مصر، وفرصة لاستعراض إنجازات الدولة الضخمة في شتى المجالات الاقتصادية، وما حققته، سواء بزيادة الناتج المحلي أو بزيادة الصادرات للخارج، وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة.

التصدي إلى حرب أهل الشر

وأكدت مايسة عطوة على أهمية وضرورة تكاتف قوى المجتمع المصري للتصدي إلى «حرب أهل الشر»، و«حملاتهم المسعورة» للتشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مؤكدة أن ما تم على أرض مصر يعتبر إنجازا وإعجاز لم تستطيع القيام به دول كبرى خلال فترة وجيزة.