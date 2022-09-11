فنادق الغردقة تسمح للسيدات بنزول حمامات السباحة بـ«البوركيني».. لكن بشروط

ألزمت غرفة المنشآت الفندقية، الفنادق والمنتجعات السياحية بالسماح للسيدات اللاتي يرتدين البوركيني، بنزول حمامات السباحة مع الالتزام بمطابقة اشتراطات الخامة المصنوع منها، وتوقيع جزاءات واضحة على أي فندق مُخالف للقرار وفقًا للقانون، فيما خصصت بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، منطقة خاصة بارتداء "البيكيني"، معلقة لافتة "ممنوع الإقتراب".

"السياحة" تُلزم الفنادق بالسماح بـ"البوركيني"

أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بـ الغردقة، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية، تلقت منشورًا من غرفة المنشآت الفندقية، بعدم منع السيدات من نزول حمامات السباحة بالبوركيني، مع الحفاظ على الالتزام بمطابقة اشتراطات للخامة المصنوع منها البوركيني.

شروط الفنادق لنزول حمام السباحة بـ"البوركيني"

وكشف "جمعة"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن شروط نزول السيدات حمامات السباحة بالبوركيني؛ أن يكون المايوه من خامات لا تتفاعل مع مياه حمام السباحة، أو تحدث تغيرًا في لون المياه حتى لا تسبب أضرارًا صحية للنزلاء بالحمام، مؤكدًا أن دخول شاطيء البحر التابع للفندق بمايوه بوركيني أو بأي ملابس بحر أخرى مسموحًا بها، مشيرا إلى التزام الفنادق بتعليمات غرفة المنشآت الفندقية.

ممنوع الاقتراب من البيكيني

وأكد ياسر هداية، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، الالتزام الكامل بتعليمات غرفة المنشآت الفندقية، والسماح للسيدات بارتداء المايوه البوركيني، لافتاً في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن عدد من الفنادق السياحية التي بها أكثر من حمام سباحة، خصص واحدًا خاصًا بالمايوه البكيني في منطقة هادئة ذات مدخل خاص، مع تعليق لافتة "منطقة البكيني"؛ لإضفاء الخصوصية على السيدات.

البوركيني أفضل من البكيني طبيًا

ومن جانبه أشار أحمد شوقي مدير مستشفى بالغردقة، إلى أن ارتداء البوركيني أفضل من البيكيني خاصة في فصل الصيف، مفسرا ذلك بأن البوركيني يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، لأنه يغطي الجسم كله وعلى السيدات التي ترتدي البكيني؛ عدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.