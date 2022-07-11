فنادق الغردقة تحتفل بالعيد بـ«مولد شعبي» على الشواطئ (صور)

احتفل عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة بعيد الأضحى المبارك بتنظيم «مولد شعبي» للسائحين من نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، ضم ألعاب السيرك، والمراجيح، ومسرح العرائس، وضرب الودع، وألعاب المولد، كما تضمن فقرات فنية، وفلكور شعبي، ورقص على أنغام المزمار البلدي، وسط فرحة الجميع وتبادل التهاني بمناسبة العيد،والتقاط الصور التذكارية.

مولد شعبي للسائحين على شواطئ الغردقة

وأكد علاء الدين محمود، مدير عام منتجعات سياحية بالغردقة، أن المنتجعات السياحية تحرص دائماً على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين، لافتاً إلى أن الفنادق حرصت على الاحتفال بعيد الاضحى من خلال تنظيم «مولد شعبي» بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين رقصوا على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

«فتة باللحمة» للسائحين احتفالاً بالعيد

وقال أحمد صابر، مدير الأغذية والمشروبات بأحد فنادق الغردقة، إن الفندق قام بعمل قائمة طعام «منيو» بأكلات تعبر عن الحدث، من خلال عمل «فتة باللحمة الضاني»، والأكلات الشرقية، التي تتزامن مع احتفال عيد الأضحى، مع تقديم العديد من العروض والفقرات الفنية، التي تجذب جميع أفراد الأسرة، خاصةً الأطفال، بالإضافة إلى السياح المقيمين بالفندق.

15 جنسية تحتفل بالعيد في الغردقة

من جانبه، قال سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية المنظمة للفعاليات، إن أكثر من 15 جنسية أجنبية شاركت مع المصريين احتفالات العيد على الشواطئ المفتوحة، على رأسهم الجنسية الألمانية والإنجليزية والبولندية والتشيكية، وجنسيات أوروبية أخرى من هولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا وسويسرا، حيث تشهد شواطئ الغردقة توافد أعداد كبيرة من السائحين من جميع الجنسيات.

وأضاف «العتيق» أن شواطئ الغردقة كاملة العدد في العيد، تزامناً مع توافد نزلاء السياحة الداخلية، وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية، حيث وصلت نسبة الإشغالات في الفنادق إلى أعلى معدل لها، ووصلت 100% طوال فترة العيد.