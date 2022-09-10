مطار الغردقة ومرسى علم يستقبل 20 ألف سائح اليوم

يشهد مطار الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم، وصول 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين من مطارات أوروبا على متن 129‪ رحلة طيران، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مطار الغردقة الدولي يستقبل 14 ألف سائح أوروبي

وقال مصدر ملاحي، لـ«الوطن»، إن مطار الغردقة الدولي يستقبل 93 رحلة طيران منتظم وشارتر، على متنها نحو 14 ألف سائح أوروبي، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي 36 رحلة طيران تقل نحو 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية.

انتعاش السياحة في الغردقة ومرسى علم

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم، لاستقبال ونقل وتسكين آلاف السائحين بداية من وصولهم إلى المطارات وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين في الغرف.

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن الغردقة ومرسى علم يشهدان انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، وتنوع الأسواق السياحية الوافدة.