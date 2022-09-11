فيلم «تسليم أهالي» يحقق 296 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

نجاح كبير حققه فيلم «تسليم أهالي» بدور العرض، إذ حقق أمس الفيلم ما يقرب من 296 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم تسليم أهالي من الأفلام المميزة التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وتصدر المركز الأول متوفقاً على باقي الأفلام المعروضة بدور العرض، منهم فيلم «كيرة والجن، وبحبك، وعمهم، وخطة مازنجر، والدعوة عامة»، ومن المقرر أن يتم طرح عدد من الأفلام الأخرى بدور العرض.

أبطال فيلم تسليم أهالي

فيلم تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد.

وظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو ومحمد ممدوح وأحمد فتحي، إضافة إلى حضور مميز للفنان سمير غانم في إحدى المشاهد، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة فيلم تسليم أهالي

في إطار تشويقي اجتماعي، تدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، ووصفته دنيا سمير غانم، في تصريحات إذاعية، بأنه فيلم مناسب لجميع أفراد الأسرة.

طرح فيلم تسليم أهالي بعد فترة طويلة من التأجيلات، إذ تم انتهاء تصوير الفيلم في عام 2020، ولكن توقف بسبب مرض دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، ما دفع طاقم العمل إلى وقف التصوير وقتها، قبل استئنافه في وقت لاحق، لكن تأجل طرحه في دور العرض لأسباب تتعلق بشركات التوزيع.