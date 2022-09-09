فيلم «تسليم أهالي» يتصدر شباك التذاكر بـ324 ألف جنيه في يوم واحد

تصدر فيلم تسليم أهالي إيرادات شباك التذاكر، مساء الخميس، بتحقيق 324 ألفا و686 جنيها، والفيلم بطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وأبرزهم شيكو ومحمد ممدوح وأحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتذيل فيلم الدعوة عامة قائمة الإيرادات، خلال حفلات الخميس، بمبلغ 22 ألفا و361 جنيها، والفيلم بطولة محمد عبدالرحمن، وأحمد الفيشاوي، وأسماء أبواليزيد، وتأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج وائل فرج.

فيلم تسليم أهالي كوميدي

وتدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، ووصفته دنيا سمير غانم، في تصريحات إذاعية، بأنه فيلم مناسب لجميع أفراد الأسرة.

آخر أعمال دلال عبدالعزيز السينمائية

وجرى تصوير أحداث فيلم تسليم أهالي في عام 2020، خلال تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ما دفع طاقم العمل إلى وقف التصوير وقتها، قبل استئنافه في وقت لاحق، لكن تأجل طرحه في دور العرض لأسباب تتعلق بشركات التوزيع.

وتسليم أهالي آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل وفاتها في 7 أغسطس 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق برفيق مشوارها الفنان سمير غانم، الذي توفي في 20 مايو 2021 لإصابته بالفيروس نفسه.