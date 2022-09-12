برنامج علم البصريات والليزر في «علوم الزقازيق».. مجالات العمل المتاحة

كشف الدكتور جمال عبدالعزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مميزات برنامج علوم البصريات والليزر أحدث البرامج التي تم إطلاقها بالكلية، موضحا مجالات العمل المتاحة عبر البرنامج.

علم البصريات حقل دراسي مستقل

وقال عميد كلية العلوم في جامعة الزقازيق خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يعتبر علم البصريات حقلا دراسيا مستقلا عن بقية فروع واختصاصات الفيزياء، مشيرا إلى أنه يطلق على النواحي العلمية البحتة من البصريات مسمى الفيزياء البصرية (Optical Physics) ، أما النواحي التطبيقية فيطلق عليها مسمى الهندسة البصرية (Optical Engineering)، كما تعتبر الألياف البصرية أحد أهم تطبيقات علم البصريات في مجال التكنولوجيا.

أسباب إطلاق البرنامج

وأشار إلى أنه تم إطلاق البرنامج نظرا لوجود حاجة ملحة إلى خريجين متخصصين في علوم البصريات وتقنيات الليزر مؤهلين علمياً وفنياً، وقادرين على التعامل بكفاءة عالية مع تكنولوجيا الأجهزة البصرية وأجهزة الليزر، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أنه نتيجة للتطورات العلمية والهندسية الهائلة التي حدثت في مختلف العلوم خلال القرن الماضي، ودخول علم البصريات وتقنيات الليزر بشكل جوهري في تخصصات وتطبيقات متعددة، فقد تم تصنيع العديد من الأجهزة البصرية وأجهزة الليزر التي يتم استخدمها حالياً على نطاق واسع في المجالات العلمية والبحثية والصناعية وتكنولوجيا الاتصالات والطبية والعسكرية.

إعداد البرنامج طبقاً لمعايير الجودة

ولفت إلى أنه تم إعداد البرنامج طبقاً لمعايير الجودة والإطار العام للائحة الدراسية الموحدة لمرحلة البكالوريوس بكليات العلوم (نظام الساعات المعتمدة)، البيانات خلالها باستخدام أشعة الليزر.

وأصاف، أن مجالات العمل المتاحة هي:

- المستشفيات وتحديدا مستشفيات العيون

- مراكز ومعاهد البحوث العلمية

- المراكز الصحية المتخصصة في طب العيون

- مجال الاستشارات الطبية البصرية