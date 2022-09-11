الجيش الأوكراني يستعيد 3 آلاف كيلومتر ويتقدم لجنوب خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني استعادة 3 آلاف كيلومتر مربع ونتقدم جنوبي خاركيف ويفصلنا عن الحدود مع روسيا 50 كيلومترًا، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

10 غارات جوية على مواقع القوات الروسية

وشنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، 10 غارات جوية على مواقع القوات الروسية، وأسفرت في مقتل 80 جنديًا روسيًا.

وفي نفس السياق، دمرت القوات الأوكرانية 3 مستودعات ذخيرة للجيش الروسي و8 دبابات في إقليم خيرسون جنوب البلاد، بالإضافة إلى تدمير معبر بالقرب من نوفا كاخوفكا.