الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب في تدمير إمدادات الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية والقصف المتبادل والمستمر في تدمير مصدرًا حيويًا للكهرباء خارج الموقع بمحطة زابوريجيا النووية، وفق ما أعلنه رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أنّ هناك احتمال ضئيل لإعادة إمداد موثوق به، وتابع: «القصف دمر ساحة تبديل لمحطة طاقة حرارية قريبة»، وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية.

انقطاع الكهرباء عن المحطة

وكانت المحطة تزود المنشأة النووية بالطاقة في كل مرة قطعت فيها خطوط إمدادها العادية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما كانت المحطة الحرارية تزود المنطقة المحيطة، التي غرقت في الظلام، وقال مسؤولون أوكرانيون محليون إن العمل جار لاستعادة الاتصال الذي انقطع عدة مرات هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق دعا «غروسي»، الذي قال إن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة أبلغوه بالوضع، إلى وقف فوري لجميع القصف في المنطقة بأكملها، وقال: «هذا وضع غير مستدام ويصبح محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد»، دون أن يلقي باللوم على القصف.

اتهامات ولوم متبادل

وألقت أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض، في قصف قرب زابوريجيا في جنوب أوكرانيا وداخل محيط أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي لديها 6 مفاعلات، وتم قطع الإمداد الحراري واستعادته عدة مرات هذا الأسبوع، وعانت بلدة إنيرهودار المجاورة عدة مرات من انقطاع التيار الكهربائي الكامل.

ويشار إلى أنّه عندما تم قطع الإمداد الحراري، اعتمدت المحطة على مفاعل التشغيل الوحيد المتبقي لديها، للحصول على الطاقة اللازمة للتبريد ووظائف السلامة الأخرى، وتم تصميم هذه الطريقة لتوفير الطاقة لبضع ساعات فقط في كل مرة، إذ تستخدم مولدات الديزل كملاذ أخير.

وقال «غروسي» إن التدمير المستمر لإمدادات الطاقة الحرارية دفع أوكرانيا إلى التفكير في إغلاق المفاعل العامل المتبقي، موضحا أن أوكرانيا لم تعد لديها الثقة في استعادة السلطة خارج الموقع.