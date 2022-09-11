إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت أمام ميناء سفاجا (صور)

انقلبت، صباح اليوم الأحد، سيارة نقل محملة بـ110 أطنان من الأسمنت أمام ميناء سفاجا البحر، وتعطلت الحركة المرورية على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب «تريلا» محملة بأسمنت

وعلى الفور انتقل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إنقاذ المرور لرفع آثار حطام الحادث، وتسيير الحركة على الطريق بعد أن تعطلت أمام ميناء سفاجا.

رفع آثار الحادث

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم سفاجا وضباط إدارة المرور، تحت إشراف الرائد أحمد عصام مدير إدارة المرور بسفاجا، وتم بالدفع بأوناش لرفع آثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، بالتنسيق مع أجهزة مجلس المدينة، وتم تحويل الطريق إلى الاتجاه الآخر حتى يتم الانتهاء من أعمال رفع سيارة النقل.