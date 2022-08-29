جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركي مختلفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة وعدد من الأسلحة البيضاء والأجهزة الطبية والهواتف المحمولة والعدسات اللاصقة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لـ ميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة، جرى الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية، وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 3 مطاوي و1 خنجر و190 طلقة خرسانية و7 هواتف محمولة و823 عبوة مستحضرات تجميل و125 عبوة أدوية بشرية و2 جهاز طبي و56 قطعة غيار سيارات و20 سماعة بلوتوث و1200 عدسة لاصقة ملونة و300 قطعة رموش عيون و50 قطعة غيار بلايستيشن، وعدد 2355 قطعة ملابس جديدة جاهزة متنوعة و500 كيلو عبايات حريمي سوداء مستعملة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها، ولم يقر عنها.

قيمة التعويضات الجمركية المستحقة

وقام بالضبط كل من الحسيني سيد، محمد مصطفى، أحمد مرتضى، أيمن حسن، هشام الزناتي، عبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وابراهيم النقراشي ومدحت علي ماموري التعريفه ومحمود حمدان مدير التعريفة، وأحمد طايع والحسن عيد بالأمن الجمركي والخطيب منصور وحسن زايد مفتشي مكافحة التهرب الجمركي وعبدالله ابراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و367 ألفا و112 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي، وحررها محمد عبدالرحيم وإبراهيم خيامي وياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.