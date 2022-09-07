خبير: مصر تستضيف قمة COP27 برصيد كبير من الاستعدادات

قال الدكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إنّ استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بدأت منذ فترة طويلة، وأصبحت مصر مؤهلة لهذه الاستضافة، كاشفًا عن أنّ مصر وقّعت كعضو على الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ عام 1992، وعلى مدى 30 عام كان لها مشاركات فعالة في كل الجهود الدولية.

مصر تستضيف قمة المناخ برصيد كبير من الاستعدادات

وأضاف عزيز، في حوار مع الإعلامية عواطف أبو السعود ببرنامج «هنا ماسبيرو»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ مؤتمرات المناخ التي تعقد كل عام بدأت عام 1997، مؤكدًا أنّ مصر تستضيف هذه القمة برصيد كبير جدًا من الاستعدادات.

برامج إنمائية للتصدي للتغيرات المناخية

وأوضح استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أنّ مصر بها استراتيجيات قطاعية بمختلف القطاعات الزراعية والصناعية والنقل والمخلفات وغيرها، تتضمن مدخلات مهمة لمكافحة التغيرات المناخية، إضافة إلى البرامج الإنمائية التي تستجيب لمتغيرات التغير المناخي، مشيرًا إلى أنّ إطلاق مصر منذ نحو شهرين الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تعكس دخول مصر للمؤتمر برؤية واضحة.

الاستراتيجية الوطنية تؤهل مصر للتصدي للتغيرات المناخية

ولفت عزيز إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية، تستهدف تأهيل مصر وإعدادها لمكافحة التغيرات المناخية، إضافة إلى تحسين مكانة مصر الدولية في المشاركة مع المجتمع الدولي في التصدي للتغيرات المناخية.