الغرف السياحية: فنادق شرم الشيخ تستعد لاستقبال ضيوف COP27 بـ«النجمة الخضراء»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ استعدادت فنادق مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخ العالمي في دورته الـ27، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، أوشكت على الانتهاء، لافتا إلى أنّ أكثر من 90% من فنادق مدينة شرم الشيخ بدأت تطبيق المعايير البيئية الخاصة وفقا لشهادة النجمة الخضراء الصديقة للبيئة، وهناك متابعات مستمرة من قبل المسؤولين لاستعدادات شرم الشيخ لاستقبال المؤتمر.

حجز أكثر من 11 ألف غرفة لضيوف COP27 حتى الآن

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ فنادق مدينة شرم الشيخ تستقبل حاليا حجوزات ضيوف مؤتمر المناخ، حيث جرى حجز أكثر من 11 ألف غرفة فندقية، لافتا إلى أنّ جميع فنادق شرم الشيخ وعددها أكثر من 161، ستستضيف ضيوف المؤتمر، وجرى تخصيص نحو 30% على الأقل من غرفها الفندقية لاستقبال ضيوف المؤتمر.

الفنادق جاهزة لاستقبال ضيوف COP27

وأشار إلى أنّ المنشآت الفندقية بشرم الشيخ جاهزة من الناحية السياحية والصحية لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ، المتوقع أن يشارك به أكثر من 30 ألفا من مختلف دول العالم، وسيتم وفقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، تخصيص قاعة صغيرة بكل فندق لإجراء تحاليل PCR كورونا للمشاركين في المؤتمر من نزلاء الفندق، علاوة على توفير 30 عيادة مركزية بفنادق شرم الشيخ، على أن تكون تلك العيادات سهل الوصول إليها من خلال مسار لعربات الإسعاف.

يذكر أنّ مدينة شرم الشيخ ستستضيف في نوفمبر المقبل الدورة الـ27 لمؤتمر قمة المناخ العالمي، ويشارك بها ممثلي نحو 154 دولة، واستعدت المنشآت الفندقية والسياحية في المدينة لاستقبال ضيوف المؤتمر، من خلال تطبيق المعايير البيئية المطلوبة، في إطار خطة الدولة لتحويل المنشآت السياحية والفندقية في المدينة إلى منشآت صديقة للبيئة.