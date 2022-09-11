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ضبط متهم بتهديد طالبة في روض الفرج: لاحقها برسائل لإيذائها

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
المتهم

المتهم

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، من طالبة مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، لإرساله رسائل تهديد وإيذاء لها، وملاحقتها بالأماكن التي تتردد عليها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لسابقه تقدمه لخطبتها ورفض أسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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