ضبط المتهم بإنهاء حياة ابنة عمه بعد فشل الاعتداء عليها في الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سكر، في القبض على المتهم بقتل فتاة بالإسماعيلية، والتي عُثر على جثمانها في إحدى المناطق الزراعية القريبة من قرية سرابيوم التابعة لدائرة المركز، الأسبوع الماضي، فيما كشفت التحريات والتحقيقات عن مفاجأة بعد تحديد هوية مرتكب الواقعة والقبض عليه بعد محاولة إخفاء التهمة عنه.

تشكيل فريق بحث

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية وجه بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، لكشف لغز الواقعة وضبط مرتكبها في أسرع وقت، لما تمثله الجريمة من خطورة على الأمن العام.

وتوصلت جهود المباحث الجنائية لمرتكب الواقعة، وتبين أن المتهم هو «م.س»، 15 عاما، ابن عم المجني عليها، ونجحت مأمورية في ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتفاصيلها كاملة.

المتهم حاول الاعتداء على المجني عليها

وقالت المصادر، إن المتهم حاول الاعتداء على الفتاة إلا انها كشفت هويته وقاومته وهددته بفضح أمره للأسرة، الأمر الذي دفعه للاعتداء عليها بضربها بآلة حادة على الرأس.

وأضافت المصادر، أن المتهم خنق المجني عليها إلى أن تأكد من وفاتها، ثم حاول إخفاء جريمته بإلقائها في إحدى المناطق الزراعية القريبة من قرية سرابيوم بدائرة مركز فايد.

أهالي القرية: الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

وسادت حالة من الحزن في قرية سرابيوم بالإسماعيلية بسبب مقتل الفتاة بهذه الطريقة، خاصة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما قال أحد الأهالي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن الفتاة مصابة بشلل أطفال أثّر على الحركة في قدميها ويدها، مشيراً إلى أن المجنى عليها كانت قريبة من عدد كبير من أهالي القرية لما تميزت به من حسن الخلق.

قانوني: الإعدام عقوبة القتل العمد

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن جريمة القتل العمد تستوجب الإعدام، خاصة إذا اقترنت الجريمة بجريمة أخرى ارتباطاً لايقبل التجزئة، مشيرة إلى أن مرتكب الواقعة حدث ولم يتجاوز عمره 18 عاما، ومن ثم فإن أقصى عقوبة طبقاً لمواد القانون هي السجن 15 عاما.

وأضافت، أن جريمة فتاة الإسماعيلية من الجرائم البشعة التي شهدتها المدينة لارتكابها في قرية ريفية، وهي من القري التي لها عادات وتقاليد يتمسك بها الأهالي، لافتة إلى أن القاتل حاول ارتكاب جريمتين في وقت واحد، وهي الاعتداء على الفتاة، وحال عدم تمكنه قرر التخلص منها وقتلها لعدم افتضاح أمره بعد تعرفها عليه.

خبير نفسي: الجريمة تحتاج لدراسات

وقال محمد حسين الخبير النفسي والاجتماعي، إن الجريمة من الجرائم التي تحتاج إلى دراسة خاصة لسلوك المتهم بارتكاب الواقعة لصغر سنه وعدم تجاوزه السن القانوني.

وأضاف، أن المشاهد التي يتعرض لها الطفل من محتوى أصبح متاحا على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات، أصبحت مؤثرة بشكل كبير في سلوك الأطفال، ويدفعهم لارتكاب الجرائم دون التفكير في العقاب.

وناشد «حسين» أولياء الأمور بضرورة متابعة سلوك الأطفال، وكذلك المحتوى الذي يتعرضون له بشكل يومي لعدم تأثيره على سلوكهم بشكل سيئ قد يصل في النهاية إلى ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون.