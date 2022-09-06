«خان العيش والملح».. حكاية سرقة محل تجاري تحت تهديد السلاح على يد عامل

3 ساعات قضاها المتهم بسرقة محل تجاري سبق العمل به من قبل، أمام جهات التحقيق يدلي باعترافاته في ارتكاب هذه الجريمة، وأقر باستعانته بصديقين له في تنفيذ خطته التي دام تخطيطها مدة زمنية قصيرة، وانتهى تنفيذها بمركز الشرطة.

في أحد المحال التجارية بمدينة نصر، جلست إحدى السيدات مالكة المحل، وخلال تجولها وسط بضاعتها، فوجئت بالمتهم يقف أمامها لم تتخيل أنه جاء لتهديدها وسرقتها، خاصة أنه عمل معها فترة طويلة، استقبلته بملامح محبة ودودة غافلة عن المصير القادم.

سرقة محل تجاري

ثوان معدودة، ووقف بجانبه اثنين من الأصدقاء، لم يعطي لها أحد فرصة السؤال عما جاء بهم إليها، وحلت عليها صدمة كبرى ونظرات خائفة حينما فوجئت بتوجيه الأسلحة البيضاء «كتر» في وجهها، مهددين بقتلها إذا لم تعطيهم مفتاح الخزينة، التي كان المتهم على علم بمكانها.

اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة

وتابع المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه عمل فترة زمنية بذلك المحل وبرفقة هذه السيدة، ونظرا لمروره بأزمة مالية، راودته فكرة السرقة وحينها خطر على باله المحل الذي كان على علم بجميع مداخله ومخارجه، فضلا عن معرفته بمكان الخزينة، لم يتردد في تنفيذ خطته بعد استعانته باثنين من أصدقائه.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بسرقة محلها من قبل أحد العاملين به سابقا، وذلك تحت تهديد السلاح، على الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة العامل بالاشتراك مع 3 آخرين، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وتعليقا على ذلك، قال المحامي محمد ثابت، إن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون المصري طبقا للمواد المنصوص عليها، لكن العقوبة المحددة تختلف من واقعة لأخرى، منها من يقترن بظروف مشددة فيعاقب بالحبس مع الشغل، أما إذا لم يقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وأوضح «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الجريمة اقترنت بأحد الظروف المشددة وهي توجيه السلاح في وجه الضحية وإثارة الرعب في نفسها، لذلك فإن عقوبة السرقة بالإكراه هي السجن المشدد لمرتكبي الجريمة، وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، وفى حالة إصابة الضحية بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.