حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في عين شمس تحت تهديد السلاح

أمرت جهات التحقيق، بحبس مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة عين شمس.

بلاغ المجني عليه بسرقة منزله تحت تهديد السلاح

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، بقيام شخصين مجهولين بالاستيلاء على مشغولات ذهبية، وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل مسكنه كرهًا عنه، وقيامهما بتهديده بالسلاح، ولاذا بالفرار عقب الانتهاء من سرقته.

ضبط المتهمين وتبين أنهما مسجلين خطر

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة بمنطقة عين شمس، بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان دائرة قسم عين شمس.

التعرف على المسروقات وحبس المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية للعيار ذاته، فضلًا عن كمية من مخدر الهروين، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط كل المسروقات المذكورة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات خاصته.