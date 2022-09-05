المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد ثلاث سنوات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه في الطريق العام، بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهاني صبحي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع إلى عام 2019

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر عام 2019 بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، عندما قام المتهم «ف. م» باستيقاف المجني عليه «م. م» بالطريق العام بدائرة مركز المنشأة بهدف إيصاله لجهة محددة ثم استوقفة بين الزراعات وهدده بسلاح أبيض «سكين» أشهره في وجهه، وطلب منه هاتفه المحمول وأمواله ودراجته النارية «توك توك».

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة للمدعو «ف. إ»، تهمة سرقة «توك توك» وهاتف محمول من المجني عليه «م. م »، بأن أشهر في وجهه سلاحا أبيضا «سكين» كان بحوزته، لبث الرعب فى نفسه، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.