حقيقة غرق الإسكندرية ومصدات الأمواج خلال فترة قصيرة.. مصدر يوضح

غرق الإسكندرية.. كلمتان أصبحتا حديث المواطنين في عروس البحر المتوسط منذ تنبيه رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون باحتمالية غرق المحافظة ومدن ساحلية أخرى، غير أن هذا الأمر عاد مجددا ليفرض نفسه مرة أخرى عقب تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن نزول مصدات الأمواج الموجودة على شواطئ الإسكندرية تحت الماء خلال فترة وجيزة، وهو ما فسره البعض بأن ذلك يعني غرق المصدات، إلا أن إدارة حماية الشواطئ كشفت حقيقة تلك التصريحات.

وقال مصدر مسؤول بمشروع حماية الشواطئ في الإسكندرية، أن ما قاله اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن هبوط مصدات أمواج الشواطئ خلال فترة وجيزة فُهم من البعض بشكل خاطئ، فهناك من اعتقد أن المصدات ستغرق بسبب ارتفاع الأمواج، ما يترتب عليه غرق الإسكندرية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

مشروع حماية الشواطئ لمنع غرق الإسكندرية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن ما قصده محافظ الإسكندرية هو نزول تلك المصدات كإجراء ضمن مشروع حماية الشواطئ الذي تعمل عليه وزارة الموارد المائية والري لمنع سيناريو غرق الإسكندرية، حيث يعتمد المشروع على إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة، أي أن منها ما سيتم إنزاله أسفل البحر كإجراء من إجراءات المشروع وليس غرقا بفعل الأمواج.

حواجز غاطسة لمنع غرق الإسكندرية

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية لحماية الشواطئ، بدءا من بئر مسعود حتى المحروسة، من خلال إنشاء حاجزين غاطسين أمام المنطقة بطول حوالي 1600 متر تقريبا، وبعرض 40 مترا، مع وجود تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى 30 مترا.