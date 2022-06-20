«صيف بلا غرق».. شعار شواطئ الإسكندرية لإنقاذ المصطافين بـ«الجيت سكى»

لتجنّب حالات الغرق التي شهدتها مدينة الإسكندرية بكثرة في العام الماضي، جرى تدشين مبادرة «صيف بلا غرق» وتعميمها على جميع المحافظات الساحلية، إذ بدأت عروس البحر المتوسط في توفير وسائل الحماية والإنقاذ السريع عن طريق استخدام الـ«جيت سكي»، وتدريب عمال الإنقاذ ومراقبة الأبراج على أعلى مستوى للحد من غرق المصطافين.

مصيف بلا غرقى في الإسكندرية

تأمل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشكل كبير في أن يخرج مصيف هذا العام دون حالات غرق من خلال تفعيل المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها نهاية العام الماضى وتطبيقها بداية هذا العام، الأمر الذي تبعه تطوير لآليات إنقاذ الغرقى، إذ تم تزويد شاطئ طاحونة المندرة بـ«جيت سكى» للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وذلك ضمن خطط الإدارة لتوفير جميع سبل الأمان للمصطافين والحد من معدلات الغرق، حفاظًا على أرواح الجميع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الأمواج خلال الأيام الجارية.

وسائل إنقاذ الغرقى في الإسكندرية

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، استخدام «الجيت سكي» كوسيلة إنقاذ سريعة، بجانب وسائل الأمان الأخرى التي تنتهجها الشواطئ، على غرار تركيب الخطوط العائمة في الشواطئ ووجود عمال الأبراج والمنقذين.

وأضاف «رشاد» لـ«الوطن» أن الإدارة تعمل على تفعيل المبادرة الرئاسية «مصر بلا غرقى» إذ تم الانتهاء من تدريب الغواصين ومنقذى الشواطئ المجانية والعامة التى تديرها المحافظة عن طريق دورات بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تأهيل الغواصين ومنقذى الشواطئ المؤجرة اعتبارًا من الأسبوع الجارى وسيحصلون على شهادات معتمدة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ تفيد بتأهيلهم.

فوائد استخدام الجيت سكي في الإنقاذ

من جهته، أكد إسلام رضوان، مالك ومسئول «الجيت سكي»، أن عملية الإنقاذ تتم عبر ممر مخصّص بعيد عن منطقة السباحة في المياه، إذ يصل في ثوانٍ قليلة إلى الحاجز لا تتجاوز الـ30 ثانية، باستخدام «الطوق» لإنقاذ أكثر من فرد من خلال تعليقهم فيه.

وأضاف مالك ومسئول «الجيت سكي» لـ«الوطن» أن وسائل الإنقاذ التقليدية تتمثل في السباحة التي تستغرق قرابة 5 أو 6 دقائق، مما يعكس فرقًا في السرعة، بالإضافة إلى أن الغطاس يستطيع جذب غريق أو اثنين، بينما «الجيت سكي» قادر على جذب عدد كبير من الغرقى في لحظة واحدة.

وأكد أنه تم إنقاذ قرابة 4 حالات خلال الصيف الحالي، مشيرًا إلى وجود «جيت سكى» آخر كبديل في الشاطئ في حال حدوث أي عطل في الأساسي؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

فيما أشار أسامة إسماعيل، 48 سنة، أحد رواد الشاطئ، إلى أنه حرص على القدوم إلى الإسكندرية برفقة أسرته بعدما اطمأن من وجود أدوات إنقاذ حديثة لتجنّب حالات الغرق التى انتشرت في العام الماضى، وعلى رأسها «الجيت سكي»، الذى يوفر وسيلة أمان وإنقاذ سريع: «أنا وأولادى بنعرف نعوم، لكن مفيش حد كبير على الميه، بالتأكيد وجود وسيلة زى دى تطمنى أكتر».