رابط التسجيل في كلية التجارة جامعة الإسكندرية شعبة اللغة الإنجليزية

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية شعبة اللغة الإنجليزية، عن رابط التسجيل لطلاب الثانوية العامة الجدد الراغبين في الالتحاق بوحدة التعليم باللغة الإنجليزية للعام الجامعي الجديد 2022 - 2023، وذلك بالتزامن مع قبول الطلاب الجدد وفقا لإعلان تنسيق الكليات 2022 في المرحلة الأولى، واستمرار التقديم في المرحلة الثانية خلال الأيام الجارية.

رابط دفع رسوم كلية التجارة جامعة الإسكندرية شعبة اللغة الإنجليزية

وأوضحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، في بيان لها اليوم السبت، على موقعها الرسمي، أنه على الراغبين في التسجيل في كلية التجارة جامعة الإسكندرية شعبة اللغة الإنجليزية، تسديد الرسوم عبر هذا الرابط ، وبعدها يتم اتباع الخطوات التالية:

- اختيار الكلية كلية التجارة

- اختيار الخدمة رسوم برامج 390 En/Fr

- إدخال اسم الطالب وكتابة الرقم القومي وتأكيده

- التوجه إلى أقرب منظومة دفع إلكتروني وسداد مبلغ 390 جنيها

رابط تقديم مستندات كلية التجارة جامعة الاسكندرية شعبة اللغة الإنجليزية

وبعد الدفع الإلكتروني للرسوم، يدخل الطالب على هذا الرابط ، ويتبع الخطوات التالية:

- ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة في الفورم

- صورة إيصال السداد

- صورة شهادة الثانوية العامة

- صورة شهادة الميلاد

- صورة شخصية 4*6

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة بطاقة الترشيح

- الضغط على إرسال «submit»

وسيتم مراجعه البيانات للطلاب وإعلان نتيجة التنسيق.

شروط القبول في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية

وبرزت عدة شروط لعملية قبول الطلاب الجدد في كلية التجارة جامعة الإسكندرية شعبة اللغة الإنجليزية، وهي:

- ألا تقل نسبة نجاح الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية العامة عن 80%.

- يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية تنازليا على أساس مجموع اعتباري يتكون من مجموع الثانوية العامة بالإضافة درجة اللغة الأجنبية بالكامل.

- يتم اختيار الطلاب المقبولين في حدود 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام فقط بالكلية.