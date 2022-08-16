الصور الأولى للأتوبيس الكهربائي.. «مكيف وصديق للبيئة»

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن منظومة النقل داخل مدينة السلام سوف تستكمل طبقًا للخطة الموضوعة، لتكون كل وسائل النقل صديقة للبيئة، ولا تخرج انبعاثات الكربون الضارة.

وكشف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن» عن آخر تطورات مشروع أتوبيسات الكهرباء الذي تتبناه وزارة النقل، إذ جرى الانتهاء من إقامة محطة شحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء على مساحة 100 ألف متر مربع تسع لعدد 150 حافلة و150 سيارة، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال داخل المحطة 60%.

المشروع صديق للبيئة

وقال المحافظ إن مشروع الأتوبيس الكهربائي صديق للبيئة ويجري تجريبه الآن استعدادًا لتعميم استخدامه والانتفاع به في مدينة شرم الشيخ، مدينة السحر والجمال، أثناء انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 27، المزمع انعقاده بالمدينة نوفمبر المقبل.

وتابع المحافظ أنه أجرى جولة تفقدية اليوم الثلاثاء في الأتوبيس الكهربائي الذي سيكون وسيلة انتقال ضيوف المؤتمر خلال الانعقاد في شرم الشيخ، مشيدًا بجودة التصنيع والقفزة النوعية التي يحملها الأتوبيس حيث أنه يعمل بالكهرباء ولا يسبب انبعاثات أو ملوثات للبيئة، الأمر الذي تسعى إليه جميع الدول، وكان لمدينة شرم الشيخ السبق في تطبيقه.

تصميم الأتوبيس

وأثنى محافظ جنوب سيناء على تصميم الأتوبيس الكهربائي الذي يأتي بشكل مميز مريح للركاب، مع مراعاة سهولة الركوب لذوي الهمم، حيث يستطيع ذوي الهمم ركوبه بكل سهولة ويسر.

وقال إن الأتوبيس يوفر خدمة مكيفة، والتي ستكون سببًا جاذبًا للركاب، حيث يفضل الركاب وجود هذه الميزة في المركبة، خصوصًا في المناطق التي تشتد فيها درجات الحرارة، مثل شرم الشيخ في موسم الصيف، مشيرًا إلى أنه جرى تعليق ملصقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ علي الأتوبيس تماشيًا مع إطلاق الهوية البصرية للمدينة على كل المنشآت والمرافق السياحية.

وقدم المحافظ الشكر للقائمين على أعمال توفير الأتوبيس الكهربائي من وزارة النقل.