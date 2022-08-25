إنشاء محطة لشحن الأتوبيسات بالكهرباء في جنوب سيناء.. الأولى بالشرق الأوسط

الطاقة النظيفة هي ما تسعى إليه مدينة شرم الشيخ في الوقت الحالي، لتكون أول مدينة مصرية تعمل بالطاقة النظيفة في إطار تحولها للمنظومة الخضراء، وهذا ما أكده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي ذكر لـ«الوطن»، إن وسائل النقل بالمدينة جرى تحويل معظمها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 95%.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر إنشاء محطة شحن للأتوبيسات بالكهرباء لتكون أول محطة في مصر صديقة للبيئة، وستُستخدم هذه الأتوبيسات كوسيلة لنقل الوفود المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى إنشاء 8 محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ، وكل محطة مزودة بشواحن كهرباء للسيارات الحديثة.

أول محطة شحن كهرباء في الشرق الأوسط

وقال محافظ جنوب سيناء، إن محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ هي أول محطة في الشرق الأوسط ومصر، وتقع علي مساحة 100 ألف متر مربع، وتقوم وزارة النقل بإنشاء المحطة من خلال هيئة الطرق والكباري المنطقة 11 بجنوب سيناء، وتقوم شركة السويدي بتوصيل الشواحن وكل أعمال الكهرباء بالمحطة، وسوف يتم الافتتاح سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المحطة تقع بجوار محطة شرق الدلتا على الطريق الدائري بشرم الشيخ، وتسع لشحن نحو 140 أتوبيسا مرة واحدة، وقال إن الاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء جرى معاينتها وستصل شرم الشيخ قبل انعقاد المؤتمر، وهي مزودة بخدمات خاصة، مثل مدخل مخصص لذوي الهمم ومكيفة، وواي فاي، كما تم تعليق ملصقات الهوية البصرية علي الاتوبيسات.

شحن 140 أتوبيسا

وقال المهندس محمود مرعي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة 11 بجنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري، في تصريح خاص اليوم، إن محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء صُممت على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا النقل في العالم.

وأضاف أن المحطة ستكون تحفة فنية وإضافة قوية لمدينة السلام بعد انتهاء الأعمال، وقال إن نسبة التنفيذ بالمحطة حاليا 70%.

وأوضح أن المحطة تشمل 7 أرصفة، بإجمالي 70 شاحنا، و28 شاحنا قدرة 120 كيلو وات، و42 شاحن قدرة 60 كيلو وات، مشيرا إلى أن المحطة تضم داخلها مبني إداريا، ومبنى تجاريا للموقف الإقليمي، وتضم المحطة أيضا مناطق تجارية، وخدمية، وترفيهية وصالة انتظار وغرف فندقية.