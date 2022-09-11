الرئيس الصيني يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه العرش

ذكرت وكالة «رويترز»، اليوم، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج، أرسل رسالة تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة تولية العرش البريطاني.

ليز تروس من أشد منتقدي الصين

وقال الرئيس الصيني، في الرسالة، إنّه مستعد للعمل مع الملك تشارلز لتحسين التفاهم المتبادل والصداقة بين شعبي البلدين، وتعزيز التواصل بشأن القضايا العالمية، إذ إنّ العلاقات بين لندن وبكين كانت سيئة في الفترة الماضية، وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، واحدة من أشد منتقدي الصين.

وأشار شي إلى أنّ هذا العام يوافق الذكري الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ليست الرسالة الأولى

وذكرت وكالة «رويترز»، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يُرسل فيها الرئيس الصيني رسالة إلى الملك تشارلز، إذ أرسل برقية تعزية إلى تشارلز في وفاة الملك إليزابيث الثانية، يوم الجمعة الماضية، وأعرب فيها عن تعازيه بالنيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني ونفسه، إضافة إلى خالص تعازيه للأسرة المالكة وحكومة وشعب المملكة المتحدة، كما سارع قادة العالم؛ لتقديم العزاء والتعبير عن حزنهم.

وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز، 96 عاما، بعد الصراع من أمراض الشيخوخة وتدهور حالتها الصحية.