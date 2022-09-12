أسعار الخضروات اليوم الإثنين 12-9-2022 في الأسواق المصرية

ما زالت أسعار الخضروات، تشهد استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك منذ نحو الشهرين، نظرًا لتوافر محاصيل الشتلة الصيفية بشكل كبير فى جميع المحافظات.

وفي هذا السياق، يرصد موقع «الوطن» في إطار سلسلة خدماته الإخبارية التي يقدمها يوميًا للمتابعين والقراء، أسعار الخضروات بالأسواق المحلية وسوق العبور اليوم، وجاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.

سعر كيلو البصل بين 3 و4 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و10 جنيهات.

سعر كيلو الثوم سجل 22 جنيهًا للبلدي.

سعر كيلو الطماطم بين 7 و10 جنيهات.

سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

كما استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، وجاء سعر الكيلو كالتالي:

كيلو الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه.

سعر كيلو البصل بين 1.25 و2 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و4 جنيهات.

الكوسة بين 4 و8 جنيهات.

سعر الجزر ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3 جنيهات.

خيار الصوب ما بين 4 و 5 جنيهات، البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.

سعر كيلو البامية بين 14 و18 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، والصوب بين 4 و7 جنيهات، والحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات، والحامي الصوب 2.5 جنيه، الألوان بين 5 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 10 و18 جنيهًا.