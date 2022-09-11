أسعار الخضروات اليوم الأحد 11-9-2022 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الخضروات في السوق المحلية، لتحافظ على نفس قيمتها منذ مطلع الشهر الجاري، في ظل توافر المعروض والأصناف.

وفي هذا السياق، ينشر موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها يوميًا للقراء، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم، وجاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

وحافظت أصناف الخضروات على استقرار أسعارها في السوق المحلية، كالتالي:

سعر كيلو الملوخية 7 جنيهات

سعر كيلو البصل بين 3 و10 جنيهات.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات

سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار 12 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو الثوم سجل 22 جنيها للبلدي و75 جنيهًا للمستورد.

سعر كيلو الطماطم بين 7 و10 جنيهات.

سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار في سوق العبور، وجاء سعر الكيلو كالتالي:

كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

خيار الصوب ما بين 4 و 6 جنيهات، البلدي ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

سعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيهًا.

سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 3.5 و6.5 جنيه، والصوب بين 4 و8 جنيهات، والحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، والحامي الصوب 3 جنيهات، الألوان ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و20 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3 جنيهات، والرومي ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، والأبيض ما بين 2 إلى 3 جنيهات.