فيلم صاحبتي يرفع شعار كامل العدد في مهرجان فينسيا

رفع الفيلم المصري القصير «صاحبتىي» للمخرجة كوثر يونس، شعار كامل العدد في عروضه الأربعة ضمن المسابقة الرسمية لقسم آفاق السينما القصيرة.

ويعتبر فيلم صاحبتي أول فيلم مصري يشارك في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة بمهرجان فينيسيا، وكان أول عرض له يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري، والذي شهد عرض الفيلم 3 مرات، وعُرض مرة رابعة يوم السبت 10 من سبتمبر الجاري.

إشادات بفيلم صاحبتي

وحظي فيلم «صاحبتي» بتصفيق حاد من جماهير العروض بمهرجان فينيسيا، وإشادات نقدية واسعة.

ويعد فيلم «صاحبتي» أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج هما «يوكو وياسمينا»، وهو فيلم روائي قصير والثاني وثائقي بعنوان «هدية من الماضي»، وحقق نجاحًا جماهيريا ملحوظا حيث استمر عرضه في صالات السينما لأكثر من 6 أسابيع، وهو ما لم يحدث في تاريخ السينما الوثائقية بمصر من قبل.

أفلام الدراما الرومانسية

وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة «راويات» التي تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا في إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

فيلم «صاحبتي» ينتمي لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة، واشتركت كوثر في كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفي الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي، وهو إنتاج وتمويل كوثر يونس.

ويوجد معها كمنتج منتج المشارك محمد العمدة الذى شارك من قبل فى إنتاج فيلم «ستموت في العشرين» الحائز على أسد المستقبل لأفضل فيلم أول لمخرجه أمجد أبو العلاء في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.