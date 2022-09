القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي.. كيت بلانشيت أفضل ممثلة

اختتمت الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، فعالياتها منذ قليل، وتولت الممثلة الإسبانية روسيو مونوز، تقديم حفل الختام، الذي شهد توزيع جوائز المسابقة الرسمية التي ترأس لجنة تحكيمها النجمة الأمريكية جوليان مور، التي تمنح 9 جوائز، بما في ذلك جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم التي ذهبت لـ «All the Beauty and the Bloodshed» إخراج لورا بويتراس.

جائزة أسد المستقبل

وذهبت أول جوائز المسابقة «جائزة أسد المستقبل» لفيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب، وهو الفيلم الذي حصل أيضا على جائزة لجنة التحكيم الكبرى، بينما حصل الممثل كولين فاريل على جائزة أفضل ممثل بـ مهرجان فينيسيا السينمائي عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»، وذهبت جائزة «مارسيلو ماستروياني» لأفضل ممثل صاعد للممثلة الكندية تايلور راسل عن دورها في فيلم «Bones & All»، وحصلت كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «Tár».

فيلم «The Banshees of Inisherin» يحصد ثاني جوائزه

وحصد فيلم «The Banshees of Inisherin» ثاني جوائزه بحصوله على جائزة أفضل سيناريو للكاتب والمخرج مارتن ماكدونا، كما حصل فيلم «Bones & All» على ثاني جوائزه وكانت من نصيب المخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو بجائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج، وحصل فيلم «No Bears» للمخرج الإيراني جعفر بناهي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي قسم «HORIZONS»، ذهبت جائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي لـ «World War III» إخراج هومن سیدي، أما جائزة أفضل مخرج فمن نصيب راينر فريميل وتيزا كوفي عن فيلم «Vera»، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ «Bread and Salt» إخراج داميان كوكور، أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت لـ فيرا جيما عن دورها في فيلم «Vera»، وجائزة أفضل ممثل لـ محسن تنابنده عن دوره في «World War III»، وجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «Blanquita» وذهبت لـ لفرناندو جوزوني، أما جائزة أفضل فيلم قصير في قسم «آفاق» لـ «Snow in September».

يذرك أن فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، حصل على جائزة الجمهور في ختام الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، إذ عرض الفيلم ضمن مسابقة «Orizzonti Extra».

ويشارك في بطولة فيلم «نزوح»، الفنانة كندة علوش، بجانب سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، ودارينا الجندي