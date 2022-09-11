نتيجة التحويل بين المدارس إلكترونيا 2022.. الاستعلام بالرقم القومي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ الاستعلام عن نتيجة التحويل التحويل بين المدارس إلكترونيا 2022 لجميع المراحل التعليمية، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال الرقم القومي للطالب.

نتيجة التحويل بين المدارس إلكترونيا 2022

وذكرت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يتم الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2022/2023 من خلال هذا الرابط ، حيث يتم التحويل للأكبر سنا ثم الأصغر طبقا للكثافات المتاحة في المدارس، وتكون الأولوية للأخوة والأعلى مجموعا، مطالبة ولي الأمر باستكمال إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس إلكترونيا 2022

- في المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة الخاصة بالقبول بالتحويل (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- في المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة الخاصة بالقبول بالتحويل (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة الخاصة بالقبول بالتحويل (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

وبالنسبة لنتيجة التحويلات بالمدارس 2022/2023 بمحافظة الجيزة، ذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّه يتم الاستعلام عن نتيجة التحويلات من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي للمديرية على الرابط من خلال الرقم القومي للطالب.

وحذّرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من جمع أو دفع أي تبرعات أو مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التحويل بين المدارس لجميع المراحل التعليمية، موكدة أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات.