أفضل أماكن الخروج في الغردقة.. جزيرة الجفتون وميناء مارينا السياحي

تضم الغردقة أفضل أماكن الخروج التي تمتد عبر شواطئ الغردقة على طول الساحل بمسافة 20 كيلومترًا شمالا بدءًا من منتجعات الجونة حتى منتجعات سهل حشيش، إذ تعد الغردقة عاصمة السياحة العربية ووجهة سفر للسائحين في العالم، وأفضل المقاصد السياحية في العالم طبقًا لموقع «تريب أدفايزر» وهو إحدى أكبر منصات السفر حول العالم.

الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

قال محمد عيد، المدير التسويقي بمنتجعات البحر الأحمر، إن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هائلة وشواطئ ذهبية ومنتجعات سياحية وأماكن الخروج جعلت الغردقة ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم، واختارها موقع تريب أدفايزر العالمي ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الغردقة تضم منتجعات وفنادق سياحية ومعالم سياحية وأماكن أثرية ومحميات طبيعية وجزر بحرية ومواقع سفاري ومتحف آثار ومتحف الرمال ومتحف إكواريوم ومنتجع سياحي رياضي الوحيد في مصر والشرق الأوسط على طراز عالمي.

أفضل أماكن الخروج في الغردقة

وتابع: «جزيرة الجفتون هي واحد من أفضل أماكن الخروج ويتوافد عليها آلاف السائحين من المصريين والأجانب يومياً حيث تحتوي على شواطئ ذهبية ورمال ناعمة ومياه صافية».

وأوضح: «وأيضا ميناء مارينا السياحي وتقع بشارع شيراتون السياحي وقد صممت على طراز عالمي وهي واحد من أفضل موانئ اليخوت الفارهة في العالم وتضم عددًا من الكافيهات والمطاعم السياحية والمولات والبازارات السياحية».