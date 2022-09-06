قائمة المرشحين المبدئية لانتخابات نقابة الموسيقيين

أيام قليلة، ويتم فتح باب الترشح على منصب نقيب الموسيقيين لشغل الكرسي الذي خلى بعد استقالة الفنان هاني شاكر من المنصب في نهاية شهر يونيو الماضي.

11 أكتوبر موعد انتخابات نقابة الموسيقيين

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل في نادي المهن التمثيلية، وسيكون الفائز بها قادرًا على تولي زمام النقابة لمدة 10 أشهر فقط بسبب انتخابات الدورة الجديدة في شهر أغسطس المقبل.

أول الأسماء التي أعلنت ترشحها رسميًا هو الفنان مصطفى كامل الذي كان قد اتخذ قرارا في السابق بعدم خوض الانتخابات، ولكن بعد الضغط عليه من قبل كبار الموسيقيين أمثال «حلمي بكر ورضا رجب ودكتور عادل مصطفى» قرر «كامل» خوض الانتخابات الجديدة.

المايسترو حمادة أبو اليزيد من ضمن الأسماء أيضًا التي أعلنت خوض الانتخابات الجديدة لكي يستكمل عمل مهام المجلس.

دعم غير محدود لمصطفى حلمي

المايسترو مصطفى حلمي أمين لم يعلن ترشحه رسميًا حتى الآن، ولكن هناك مساندة من الجميع له، حيث إنه من المقرر خلال الساعات المقبلة اتخاذ قرار نهائي في الترشح، ومن الموسيقيين الشباب الذين لديهم فكر وشخصية وكان هو المسؤول عن العلاقات العامة فى مجلس النقابة الحالي.