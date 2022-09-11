مصطفى كامل يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين بصحبة حلمي بكر

فُتح اليوم باب الترشح على منصب نقيب الموسيقيين، أمام المترشحين الراغبين في تقديم أوراقهم، في مقر نقابة المهن الموسيقية.

ووصل منذ قليل الفنان مصطفى كامل، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات منصب نقيب الموسيقيين، بصحبة االموسيقار حلمي بكر، والمطرب أحمد العيسوي، وعادل مصطفى، ومحمد فايد، ورضا رجب، وفاتن فايد، وحسام عزت، ورضا حنكش، باعتبارهم من أبرز الداعمين لترشحه لهذا المنصب.

باب الترشح لمنصب النقيب مستمر حتى 14 سبتمبر

ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الأول لفتح باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، الذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري.

فتح باب الطعون يوم 25 سبتمبر

ويتم فتح باب تقديم التنازلات من يوم 18 سبتمبر وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 20 سبتمبر من الشهر نفسه، ويبدأ تقديم الطعـون من يوم 25 سبتمبر حتى الثلاثاء 27 من نفس الشهر، ويتم إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

وكان هاني شاكر، قد أعلن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين في شهر يونيو الماضي، ولم تنجح محاولات مؤيديه والداعمين له لإثنائه عن هذا القرار، وذلك بعد المشادات الكلامية التي شهدها المؤتمر الصحفي الذي عقد في نفس الفترة بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست عضو شعبة الإيقاع.

ومن بين المتقدمين على منصب نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى حلمي أمين، قائد الفرقة الموسيقية للفنان هاني شاكر، وزوج المطربة سوما، الذي وصل اليوم إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، وكان أول المتقدمين بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الموسيقيين.