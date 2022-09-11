منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022.. تعرف على شروط التقديم

يبحث العدييد من الطلاب عن منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 لمختلف الكليات والتخصصات، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يجرى التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

شروط منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

وفي النقاط التالية، تستعرض «الوطن»، الشروط والمواعيد والأوراق المطلوبة، للتقديم لمنحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022 عبر رابط الجامعات، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما أعلنته الجامعة برئاسة الدكتور أشرف حيدر، ورئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي.

شروط التقدم للمنحة

- أن يكون الطالب من أبوين مصريين.

- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع أعلى من الحد الأدنى للالتحاق بالكلية المراد التقدم إليها بمنحة.

- أن يكون الطالب خريج مدارس حكومية مصرية.

- ألا يكون الطالب قد تقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعات الخاصة والأهلية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية فقط في العام الدراسي 2022.

- تقدم الطلبات للحصول على المنحة في الفترة من 7/9/2022 حتى 13/9/2022.

الأوراق المطلوبة لمنحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022

- صورة شهادة الثانوية العامة.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة للوالدين أو العائل.

ونوهت الجامعة عبر موقعها الرسمي، أنّ التقدم للمنحة يكون من خلال الرابط الخاص بذلك على موقع الجامعة، ولا يُلتفت لأي طلبات ورقية، موضحة أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للمقبولين فقط خلال أسبوع من تاريخ التقدم.