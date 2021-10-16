تعرف على منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك عدد من الجامعات الخاصة بدأت الكشف والإعلان عن منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر للطلاب، الذين تم قبولهم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم الانتهاء من الكشف عن أسماء جميع الطلاب المقبولين بالمنح المختلفة للجامعات الخاصة، الذين استوفوا الشروط والقواعد الخاصة بالقبول والحصول على المنح الدراسية، وفقا للقواعد التي حددها مجلس الجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من القواعد والاشتراطات وضعها الأعلى للجامعات، للحصول على منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر، أبرزها أن يكون الطالب الراغب في التقدم للمنحة من المتفوقين، وأن يكون الحد الأدنى له للالتحاق بالجامعات الخاصة يتجاوز الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، وأن يكون من الطلاب غير القادرين والمتعثرين عن سداد المصروفات الدراسية، بجانب أن يكون من الطلاب ذوي الكفاءة العلمية والتربوية، وأن يكون حسن السلوك والسمعة، خلال فترة دراسته بالثانوية العامة، وأن يكون من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حديثا.

شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر

وتابعت المصادر بأن الأعلى للجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي، أقرت نسبة 5% منح للجامعات الخاصة 2021 في مصر، مقابل 5% يتم منحها للجامعات الخاصة كأعداد إضافية، موضحة قواعد واشتراطات التقدم للمنح، التي تتمثل في أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون الطالب أتم 12 عاما دراسيا نظاميا، وحاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يتجاوز مجموع الطالب في الثانوية العامة الحد الأدنى للالتحاق بالكلية بجانب تقديم أصل شهادة الميلاد، وكذلك صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، و3 صور ضوئية لشهادة ميلاد الأب والأم والأشقاء، بجانب تقديم صور بطاقة الأب والأم، وبحث اجتماعي وكذلك صور ضوئية منه، ومفردات مرتب رب الأسرة، وقيد من المدرسة للطالب.