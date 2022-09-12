حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء شخص ذكي يحب التعلم والمعرفة، وكثيرًا ما يرتبط ذلك بطبيعته الفضولية، حيث تقوده لاكتشاف أشياء غير التقليدية، كما أنه شخص مبهج محب للحياة بدرجة كبيرة.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء بأنه شديد الكرم للمحيطين به، ويحب المشاركة في نشاطات مختلفة؛ كما يحب أيضًا تقديم المساعدات للغير، ومن أبرز عيوبه أنه شديد التردد، ما يؤدي لاتخاذه العديد من القرارات الخاطئة في أوقات كثيرة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للقراء والمتابعين، اليوم الإثنين 12 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل ولكن في وضع معاكس، لذا عليك أن تتحكّم في عصبيتك وتكون أكثر هدوءًا، حتى تستطيع أن تدبر أمورك وتحقق النجاح الذي تسعى إليه في حياتك العملية، وأيضًا في علاقتك مع رؤسائك في العمل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفيي

ينصحك الفلك اليوم الإثنين، أن تتحكّم في عصبيتك، ولذا لا تعطي الثقة الكاملة لأي شخص إلا بعد أن تضعه في عدة اختبارات، كما يجب أن تكون واثقًا من إخلاصه ونيته السليمة تجاهك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.