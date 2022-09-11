حظك اليوم برج الحوت الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات الحساسة التي تتميز بالخيال الواسع، فهو يمتلك القدرة على الابداع فهو يمتلك الكثير من المواهب والصفات الجيدة، ومنها الكرم والسخاء مع من حولهم سواء على المستوى المادي وحتى الدعم المعنوي، كما أنهم قادرون على مواجهة المشكلات، ولديهم قدرة على الخروج من الصعاب بفضل عملهم الدائم.

ولمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من مواليد برج الحوت، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.