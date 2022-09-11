حظك اليوم برج الجدي الأحد 11-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يمكن لأنثي برج الجدي أن تعيش حياتها بشخص مستقل، فهي لا تحتاج إلى وجود رجل في حياتها، فهي لا ترتبط إلا إذا شعرت بالحب والمشاعر الحقيقة، كما أنها تعاني من مشاكل خلال التعبير عن مشاعرها فهي تشعر بالخجل أو الاضطراب خلال الاعتراف بمشاعرها.

ولمحبي متابعة التغيرات والحركات اليومية للفلك والأبراج من مواليد برج الجدي، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.